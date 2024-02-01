من داخل جناح الأزهر.. وزيرة الهجرة: التمسك بالتقاليد والعادات يبعث في الانسان الانتماء

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الوزارة حرصت على دعم الهوية الثقافية لأبنائنا بالخارج، من خلال أنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لمواجهة هذا الغزو الثقافي الذي يقوم على محاربة اللغة العربية واستبدالها باللغات الأجنبية وطمس العادات والتقاليد الشرقية، رغم تميز اللغة العربية بكونها لغة الإشعاع الحضاري والثقافي في العالم كله، وتعد واحدة ضمن أبرز ٥ لغات معتمدة داخل أروقة الأمم المتحدة.



وأكدت وزيرة الهجرة أن التمسك بالتقاليد والعادات يبعث في الانسان الانتماء، وهذا هو ما نعمل على تحقيقه من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تشرف برعاية رئيس الجمهورية لفعالياتها، حيث تستهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج.

وأشارت إلى بروتوكول التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف لتعزيز الهُوية المصرية ونشر الأفكار السمحة، بجانب توعية الجاليات المصرية بالخارج والرد على استفسارات أبنائنا في مختلف الموضوعات والفتاوى، والتواصل مع المصريين بالخارج بالعديد من اللغات المنتشرة حول العالم، بجانب جهود مرصد الأزهر في التوعية بمختلف اللغات.

جاء ذلك في إطار مشاركتها في فعاليات الندوة الثقافية التي نظمها الأزهر الشريف بعنوان: "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، كمتحدث رئيسي، حيث تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج جناح الأزهر الشريف، ضمن الفعاليات المقامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الدورة 55، برفقة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعدد من علماء الأزهر الشريف.