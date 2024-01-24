«اتجاهات النقد فى الصحافة المصرية» كتاب جديد للدكتور وجدى زين الدين

يتم العرض بجناح الجمهورية بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار أكوان للنشر والترجمة والتوزيع، كتاب جديد للدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير «الوفد» بعنوان «اتجاهات النقد فى الصحافة الأدبية المصرية». ويعرض الكتاب فى المعرض بجناح دار الجمهورية. ويتناول الكتاب دراسة بحثية عن النقد الأدبى فى الصحافة المصرية خلال الفترة من 1952 إلى 1967، لأن هذه الفترة تحديدًا بأحداثها السياسية والاجتماعية مثلت حركة وعى متأجج للمصريين وأخذ مظهرين أحدهما فكرى انعكس على الأدب والنقد والآخر سياسى اجتماعى.

وكان لهذا الوعى أعظم الأثر على الحركة الأدبية والنقدية. وكانت الأقلام فى الصحافة هى نافذة ذلك الأدب على العالم. وفتحت له ميادين كانت مغلقة أو مجهولة من قبل وغذته بموضوعات وقضايا جديدة ووهبته حياة ومرونة وقابلية للتعبير عن كثير من النواحى الفكرية والوجدانية فى الأدب.

كتاب الدكتور وجدى زين الدين يضم بابين الأول تضمن ثلاثة فصول الأول بعنوان «النقد فى الصحافة المصرية» والثانى هو «المعارك الأدبية والنقدية فى تلك الفترة» والثالث «الصحافة الأدبية المصرية بين الإبداع والسلطة السياسية». وتضمن الباب الثانى فصلين الأول هو «الصحافة الأدبية المتخصصة وعلاقتها بالحركة السياسية»، والثانى «الأحداث السياسية وانعكاساتها على النقد والأدب». يذكر أن الدكتور وجدى زين الدين صدرت له عدة كتب منها «الاتجاه الاشتراكى فى الإبداع والنقد فى الصحافة المصرية»، و«صعود وسقوط دولة الإخوان» و«ثورة 1919 إرادة أمة وكفاح شعب» و«قصة كفاح الوفد»، ومن القصص القرآن وأصحاب النبى، والمصول فى نقد النقد، وبين الأدب والصحافة، ومصطفى شردى من المهد إلى المجد بالاشتراك مع آخرين.