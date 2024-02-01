سلة الاتحاد تخسر أمام الأهلى بفارق 6 نقاط بالإسكندرية

خسر الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى أمام فريق النادى الاهلى بنتيجة ٧٨-٨٤ اى بفارق ٦ نقاط على ملعبه بصالةالدكتور كمال شلبى بالشاطبى وذلك فى إطار الجولة السادسة من دورى سوبر السلة

وكان من الممكن ان يفك ملوك السلة شفرة المباراة اليوم أمام الاهلى خاصة فى تألق اللاعب المحترف " جو" الا ان النتيجة لم تحسم لصالحه لتظل طلاسم مواجهة الاهلى مستمرة حتى الان

وعلمت الوفد ان محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد وحازم الرجال أمين الصندوق و إبراهيم شعبان عضو مجلس الادارة اللذين تواجدوا بالمباراة قد غادروا جميعا الصالة عقب المباراة دون الحديث مع اللاعبين والجهاز الفنى للتعبير عن عدم الرضا عن النتيجة

فى المقابل أجتمع الكابتن أحمد عمر المدير الفنى لسلة الاتحاد مع اللاعبين عقب المباراة منتقدا عدم تنفيذ بعض التعليمات المتفق عليها فنيا أو نفسيا بضبط النفس فى الاداء بالملعب خاصة فى الثوانى الاخيرة التى تحسم المواجهة أمام الاهلى فى كل مباراة بينهما