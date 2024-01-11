د. وجدي زين الدين: دعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" عرت مبادئ الدول المساندة لإسرائيل

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الجلسة الأولى التي عقدت اليوم الخميس في محكمة العدل الدولية بناء على الدعوى المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حول اتهامها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ترسيخ لاتهام واضح وصريح ضد دولة الاحتلال.

وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن نظر الدعوى هو دعوة للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، منوهًا إلى أن محكمة العدل الدولية البعيدة عن سيطرة أمريكا وبعض الأطراف الفاعلة في العالم والتي تتحالف مع إسرائيل وضعتهم في مأزق الخروج منه هو وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وطالب زين الدين بتجنب التعويل على مجلس الأمن في حالة خروج إدانة من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب سيطرة الدول العظمى عليه وعلى رأسهم أمريكا، مؤكدًا أن الإدانة ستكشف المجتمع الدولي على حقيقته، مردفًا: “دعوى دولة جنوب إفريقيا تحظى بقبول عالمي كبير وتعري الدول المساندة لإسرائيل”.

وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إلى أن مجلس الأمن لم يقم بدوره على مدار 100 يوم منذ بداية العدوان على غزة بسبب تحوله إلى كيان منزوع الصلاحية يسيطر عليه قوى عالمية ذات مصالح وأطماع تخلو من الإنسانية.