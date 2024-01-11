د. وجدي زين الدين: تعامل أمريكا المخل مع حرب غزة أفقدها المصداقية عالميًا

وصف د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة بالحرب البشعة التي تستهدف الإبادة والتطهير العرقي، مؤكدًا أن تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة يكشف عن وجود خلل يفقدها المصداقية تمامًا أمام العالم بحيث لا يمكن لها أن تطالب الدول الأخرى بحقوق الإنسان ومتطلبات الشعوب، فهي مجرد قوانين تطبق على سكان البلاد الضعيفة.

ولفت زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حول اتهامها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تزيد من تعرية الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الدعوى مبرر لإسرائيل لعقد هدنة وإيقاف الحرب.

ونوه إلى أن جلسات المحكمة ستطول وأن المطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات أمر مهم أمام آلة عسكرية مجرمة متطرفة تبيد شعبًا بأكمله، مواصلًا أن التراجع من الدول المتحالفة مع إسرائيل يجب أن يترجم على الأرض لتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة.

وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن إسرائيل تضرب بكل القوانين والشرائع الدولية عرض الحائط، ومن المحتمل أن ترفض دخول فرق المحققين التابعين لمحكمة العدل الدولية إلى قطاع غزة، مشددًا على أن أمريكا والمجتمع الدولي قادرين على إلزام إسرائيل بالبنود العالمية المتعلقة بالحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه.