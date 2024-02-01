وزير الشباب يفتتح حمام سباحة نصف أولمبي وملعب قانونى وخماسي بالعاشر من رمضان

باجمالى مبلغ ٢٣ مليون جنيه...

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم فى ثانى جولاته الافتتاحية والتفقدية بمحافظة الشرقية العديد من المشروعات الاستثمارية والتى تم تنفيذها ومنها حمام سباحة نصف اولمبي وملعب قانونى وملعب خماسى لكرة القدم بتكلفة اجمالية تبلغ ٢٣ مليون جنيه.

كما تفقد وزير الشباب اثناء جولته مركز النسور والتى تنفذه الوزارة من خلال الادارة المركزية للتنمية الرياضية وهو مركز خاص بتدريبات اللياقة البدنية .

كما تضمنت الجولة تفقد صبحي لتصفيات دوري مراكز شباب مصر بالعاب الكرة الخماسية وتنس الطاولة ، كما قام وزير الشباب بزيارة معسكر الجوالة والكشافة ، وشاهد وزير الرياضة عرض فنى قدمه اولادنا من ذوي الهمم .



وتفقد وزير الشباب مشروع الرواق الازهري والتى تنفذه الوزارة من خلال الادارة المركزية لتنمية النشء وتفقد ايضا معرض منتجات البردي للنشء وقام بافتتاح مشغل ضمن انشطة المساحات الآمنة والتى تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، وانهي وزير الشباب والرياضة جولته بمركز التنمية الشبابية بحضور ورشة " قيم وحياة "

وأوضح وزير الشباب والرياضة الى ان مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان يتميز بوجود المساحات الكبيرة والتى استطعنا ان نوفر العديد من المشروعات الاستثمارية والتى ستخدم قطاع كبير من الشباب والاسر المصرية بمدينة العاشر من رمضان .



واضاف صبحي اننا نعمل خلال السنوات الماضية على تحويل مراكز التنمية الشبابية الى مراكز خدمات مجتمعية شاملة لتقديم كافة الانشطة الرياضية والشبابية والفاعليات وأيضا تقديم العديد من الورش التى تساعد هؤلاء الشباب على ان يكونوا مؤهلين للعمل بالسوق المصري .



وطالب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مسؤلين مركز التنمية الشبابية بضرورة وضع وايجاد آليات جديدة لتوفير العديد من الموارد الذاتية للمركز وذلك للإنفاق منها على تطوير الخدمات المقدمة والأنشطة والمشروعات التى تم تنفيذها داخل المركز .



وعلى هامش جولته أيضا قام وزير الشباب والرياضة بافتتاح القاعة الرقمية بمركز التعليم المدني بالعاشر من رمضان والذي يشرف على تنفيذه الادارةالمركزية لتمكين الشباب.



واكد وزير الشباب والرياضة ان الوزارة حريصة كل الحرص على الاهتمام بالتطوير والشباب المصري وذلك ايضا يأتى ضمن ما توليه القيادة السياسية وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من اهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار بالشباب ورفع الكفاءة المؤسسية بكافة أجهزة الدولة .

وأضاف صبحي أن الوزارة يسعدها أن تضع كل امكانيتها لخدمة الشباب المصري وتأهيله .



تواجد بالجولة الافتتاحية لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

واختتم وزير الشباب والرياضة زياراته الافتتاحية والتفقدية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بافتتاح العديد من المنشآت الرياضية والفاعليات الشبابية بكلا من مركز شباب الحرية والامل والشمس .

وقام وزير الرياضة بزيارة مركز شباب الحرية وافتتاح ملعب خماسي للنجيل الصناعي وشاهد عليه عرض رياضي للنشء .



كما قام صبحي بافتتاح حمام سباحة نصف اولمبي بمركز شباب الامل كما تفقد المعرض الخيري لاندية الفتاة والمرأة، والذي اشتمل على معروضات ومنتجات واشتملت جولة وزير الشباب بمركز شباب الامل على تفقد ورش تعليم الباترون ورسم الجداريات ضمن مشروع العمل التطوعي كما تفقد اليوم الريفي والذي ينظمه المركز .



وافتتح الدكتور اشرف صبحي بمركز شباب الشمس ملعب خماسي للنجيل الصناعي كما تفقد ورشة الخياطة ضمن مشروع المساحة الآمنة واختتم الجولة بمركز شباب الشمس بتفقد تدريب سفراء مشروع وبرنامج مشواري التابع لوزارة الشباب والرياضة وتقوم بتنفيذه الادارة المركزية لتمكين الشباب.



ونوه صبحي على حرصه وكل العاملين بوزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجية الوزارة ورؤيتها والتى تتركز على تمكين الشباب وتقديم كافة الخدمات والمشروعات التى تساعدهم فى جميع نواحي الحياة



كما نحرص فى وزارة الشباب والرياضة على تأهيل الشباب سياسيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا ومهاريا واجتماعيا ورياضيا وصحيا وإبداعيا من خلال سلسلة من الخطط والبرامج والمشروعات القومية التي نقدمها من خلال الأنشطة الشبابية والرياضية لجميع فئات الشعب المصري لرفع مكانة مصر علي الخريطة العالمية في مجالي الشباب والرياضة.



وعلى هامش الجولة شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة حوارية عن دور مصر الكبير والتاريخي فى دعم القضية الشبابية والتى نظمتها إدارة البرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية وقد عقد اللقاء الحواري على هامش جولة وزير الشباب والرياضة بمركز شباب الحرية .