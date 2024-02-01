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الخميس 01 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأمم المتحدة: النظام الإنساني بغزة في طريقه للانهيار وندعو لوصول المساعدات

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أن النظام الإنساني بقطاع غزة في طريقه للانهيار، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 27019 شخصًا

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عاجل.. مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسحب من غرب وشمال غزة بشكل كامل

 ودعا جوتيرس إلى وصول  المساعدات الإنسانية بشكل سريع دون عوائق.

 

قائدان سابقان بالجيش الإسرائيلي وعضو كنيست يطالبان بإعلان عدم أهلية نتنياهو لمنصبه

 

وفي سياق آخر، أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا في البلاد، تلقت مذكرة يطالب فيها 10 أشخاص بينهم مسؤولون سابقون في الجيش وأعضاء كنيست، بإعلان عدم أهلية بنيامين نتنياهو، لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وحسب سبوتنيك، ذكرت الصحيفة أنه من بين الشخصيات التي وقعت على تلك المذكرة، وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعلون، ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، الجنرال دان حالوتس، ونعمة عظيمي، عضو الكنيست عن حزب "العمل".

وطالب الموقعون العشرة على المذكرة، المحكمة العليا الإسرائيلية، بتقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو، لكونه يضر بأمن الدولة الإسرائيلية، فضلا عن تقصيره بشأن "طوفان الأقصى" العملية التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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