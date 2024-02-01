عاجل.. مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسحب من غرب وشمال غزة بشكل كامل

قال مصدر من داخل غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من غرب غزة، وذلك بعد دقائق من انسحابهم ايضا من شمال القطاع.

وأضاف المصدر، أن جيش الاحتلال بدأ الانسحاب ظهر اليوم من شمال قطاع غزة، وهي المرة الأولى منذ بدء العملية البرية التي قامت بها إسرائيل في 27 أكتوبر.

ونشر الصحفي الفلسطيني حسام شبات، عبر حسابه قائلا: "الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من شمال غزة".

وأعلنت صحف عبرية، أن كتيبة الهندسة 605 تختتم نشاطها في مدينة غزة وتنسحب للغلاف.