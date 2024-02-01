سيراميكا يتقدم على سموحة في الشوط الاول بكأس الرابطة

انتهت مجريات الشوط الاول بتقدم فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة والمقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.



سجل الهدف الأول أحمد ياسر ريان في الدقيقة 12 من المباراة، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 من كرة عرضية من أحمد قندوسي من الطرف الأيمن لصالح سيراميكا من ركلة ركنية ليحاول شريف رضا تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.