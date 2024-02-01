ضبط 120 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة، وتمكنت في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضُبط 120 قطعة سلاح ناري بحوزة 97 متهما وهم 9 بنادق آلية، وبندقية رصاص.

كما تم ضبط 12 بندقية خرطوش، و10 طبنجات، و88 فردا محليا، و201 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزائن متنوعة، و224 قطعة سلاح أبيض.

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جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وجار استمرار الحملات الأمنية.

مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.