الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يناقش خطة عمل لجنة الفنون والآداب الفترة المقبلة

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحي عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة الفنون والآداب، وبحضور عضوات واعضاء المجلس.

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اكدت الدكتورة رانيا يحيي ان الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة والتى تتضمن العديد من الأنشطة منها اعداد مسابقة فنية   بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين والمعهد العالي للنقد الفني ، ومسابقة فنية اخرى بالتعاون وحدات مناهضة العنف بالجامعات.

 

كما أكدت علي أنه سيتم تنفيذ حلقة نقاشية حول "ملتقي الدراسات النقدية النسوية بين التنظير والتطبيق" أخر شهر فبراير  ٢٠٢٤ بالمعهد العالي للنقد الفني، بالإضافة استكمال دليل المبدعات.

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