القومي للمرأة يعقد ندوة حول العلامة التجارية الجماعية  بمعرض الكتاب

فى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، عقد المجلس القومى للمرأة، أمس الثلاثاء ندوة حول " العلامة التجارية الجماعية كأداة التنمية والحفاظ على التراث ".

وجاءت الندوة بحضور الدكتور ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والأستاذة هبة السيد الشربينى نصار، فاحص أول علامات تجارية وخبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية، وإدارة الندوة ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة .

وخلال اللقاء، أكد الدكتور ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الندوة فى تأتى فى ضوء تنفيذ المجلس القومى للمرأة لمشروع رائد وهو الأول من نوعه ليس فقط فى مصر ولكن فى المنطقة العربية، وهو المشروع الخاص بحماية التراث المصرى وحرفة التلى بمحافظة سوهاج والذى يتم بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ومنظمة" wipo " المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

واستعرض "الشاذلي" خلال الندوة محاور عدة يأتى فى مقدمتها بيان دور المرأة المصرية فى حماية التراث خاصة التراث المادى أو التراث غير المادى أو التراث غير الملموس الذى ينتقل عبر الأجيال وما زال حى بيننا ودور المجلس فى هذا السياق.

وتناول اللقاء أيضا بيان دور منظومة الملكية الفكرية وبالأخص العلامات التجارية فى الحفاظ على التراث وتنمية المجتمعات، وذلك من خلال توفير العائدات المالية لأصحاب الحرف اليدوية التقليدية.

وقالت الأستاذة هبة السيد الشربينى نصار، فحص أول علامات تجارية وخبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية، إن اللقاء تناول الحديث حول العلامة التجارية وأنها كأداة لتنمية التراث، حيث عرضت أنواع العلامات التجارية وكيفية حماية التراث وأهمية حماية التراث المصرى وأهمية العلامة التجارية وأهميتها بالنسبة للمشاريع الصغيرة، وإن كانت مشاريع صغيرة بالنسبة للحرف.

وأضافت الشربينى، أن الهدف من الندوة هى حماية الحرف الصغيرة المجهولة التى ليست معروفه بشكل كبير، خصوصًا أن هناك دول أخذت تلك الحرفة ونسبتها إلى نفسها دون وجه حق.

واستشهدت خبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية بحرفة التلى بقرية شندويل بمحافظة سوهاج، وأنه على الرغم من أن أصل الحرفة تعود إلى قرية شندويل بمحافظة سوهاج إلا أن هناك دولة من دول الخليج قامت بنسب تلك الحرفة إلى أنفسها وبالفعل قامت بتسجيل الحرفة فى منظمة اليونسكو هو ما آثار غضب واستياء الجميع.

وأشادت خبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية بدور المنظمة العالمية للملكية الفكرية" WIPO " لأنها أكثر المنظمات التى أتاحت الفرصة لهذه الحرفة وغيرها من المشاريع والتى بدورها أتاحت الفرصة لهذه المشروع أن يخرج للنور ويسجل باسم مصر وتكون مصر هى الأساس فى تسجيل هذه الحرفة باسمها.

وفى ذات السياق قام الدكتور ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بزيارة وتفقد جناح المجلس القومى للمرأة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته رقم الـ ٥٥، حيث أثنى على معروضات المجلس من المطبوعات بجانب الحرف اليدوية المتميزة داخل جناح المجلس، علاوة على منتجات الحرف الفنية اليدوية بمنتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وبجودتها التى صنعت بايدى فتيات وسيدات متميزات واللاتى أثبتن بما لا يدع مجالاً للشك على قدرة المرأة المصرية على صناعة متميزة تجعل الجميع يتباهى بمخرجات تلك المنتجات.