المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم لقاءً توعويا بعنوان "احميها من الختان"

في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، نظم المجلس القومي للمرأة بأسيوط لقاء توعوي تحت عنوان "إحميها من الختان" بالتعاون مع مؤسسة تنمية الطفولة بمحافظة أسيوط يهدف اللقاء إلى التوعية بمخاطر جريمة ختان الإناث

حضر اللقاء عدد 30 سيدة لديهن فتيات في سن الختان، بالإضافة إلى عدد 19 من الشباب والشابات المقبلين على الزواج، مما يشكل إجمالي عدد 49 فردًا. وقد تمت متابعة اللقاء من قبل الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وحضور أماني كمال، عضو الفرع بأسيوط.

تضمن اللقاء شرح الرؤية الدينية الصحيحة لحماية المرأة والفتاة من جريمة ختان الإناث، ومناهضة الأعراف والتقاليد السلبية تجاه تلك الجريمة. كما تم توضيح الأثر السلبي الذي تترتب عليه الجريمة على الأسرة والفتاة، إلى جانب توضيح الأثر الطبي والنفسي الذي يعاني منه الفتيات ضحايا لتلك الجريمة، بالإضافة إلى شرح المنظور القانوني للجريمة.

يجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة من اللقاءات التوعوية بمخاطر جريمة ختان الإناث، التي تمت في قرى حياة كريمة بتسع محافظات مختلفة وهي القاهرة والأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف والمنيا والشرقية وسوهاج وأسيوط. استمرت اللقاءات على مدار شهري يناير وفبراير 2024.

أكدت الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التوعوية لرفع الوعي والتوعية حول جريمة ختان الإناث، بهدف القضاء عليها ومحاربتها بكل الوسائل المتاحة.

وأضافت الدكتورة مروة بأن جريمة ختان الإناث تعتبر ظاهرة منتشرة في العديد من البلدان وتعرض الفتيات والنساء لمخاطر صحية ونفسية خطيرة. ومن ثم فإن تنظيم اللقاءات التوعوية يلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي والتثقيف حول هذه القضية الحساسة. وتضيف الدكتورة كدواني أنه يتعين على المجتمعات إعطاء هذه القضية الاهتمام الذي يستحقه والعمل على تشجيع الناس على التحدث علناً حول هذه القضية والعمل معاً للقضاء عليها.

وأشارت الدكتورة مروة بأن هذه اللقاءات تأتي كجزء من جهود مكافحة جريمة ختان الإناث، التي تعد من أكثر أشكال العنف ضد النساء والفتيات انتشاراً في بعض المجتمعات. وتهدف هذه الجهود إلى توعية الناس حول الضرر الذي يسببه ختان الإناث وتشجيعهم على رفض هذه الممارسة الضارة. وبالتالي، تسعى الدكتورة مروة مقررة المجلس القومي للمرأة في أسيوط بتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إلى العمل على إحداث تغيير إيجابي في الثقافة والمجتمع للحد من هذه الجريمة البشعة.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية