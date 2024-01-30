المجلس القومي للمرأة ينفذ خطة التدخلات العاجلة في أسيوط

في إطار تنفيذ خطة التدخلات العاجلة في محافظة أسيوط، عُقد اجتماع برئاسة الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط، وذلك بمقر المجلس القومي للسكان في المحافظة.

حضر الاجتماع فتحي صلاح عضو المجلس القومي للمرأة، وتم خلاله مناقشة خطة العمل في المراكز والمدن والقرى التابعة للمحافظة، بحثًا عن طرق لتكثيف الجهود وتوحيد الجهود لتنفيذ نشاطات المجلس القومي للمرأة المتنوعة.

أكدت الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط على أهمية تنفيذ الخطة العاجلة لتعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وتحسين ظروفها المعيشية. أشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر المصرية في مجالات متعددة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة

وأشارت الدكتورة مروة إلي أهمية توحيد الجهود وتكثيف العمل لضمان تنفيذ الخطة بشكل فعال واستفادة أكبر للأسر المصرية في محافظة أسيوط. كما تم الاطلاع على الأنشطة التي يقوم بها المجلس القومى للمرأة ضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية وأهميتها في دعم المرأة والأسرة.

وشددت الدكتورة مروة على ضرورة تنويع الأنشطة وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان نجاح برنامج تنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة مروة الأنشطة التي يقوم بها المجلس في إطار برنامج تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى البرامج الأخرى ذات الصلة بالقضايا السكانية، وذلك بهدف تحسين الخصائص السكانية ومواجهة الزيادة السكانية وزيادة النمو الاقتصادي.

في نهاية الاجتماع، تم التأكيد على تعاون المجلس القومي للمرأة مع جميع شركاء العمل السكاني في الجهات المختلفة؛ بهدف جعل المواطن يشعر بالتنمية المستدامة والتحسين في الحياة اليومية. وأكدت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط على ذلك.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية