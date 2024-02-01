جوزيه جوميز يقود تدريبات الزمالك السبت

بعد توقيعه عقده موسم ونصف

يقود البرتغالى جوزيه جوميز تدريبات الزمالك السبت المقبل بعد وصوله إلى القاهره وتوقيع عقد مع النادى لمدة موسم ونصف ومعه ثلاث مساعدين مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى ومدرب أحمال وسيحصل المدير الفني على ٦٥ ألف دولار شهريا بالإضافة إلى رواتب مساعديه تدريبات الزمالك السبت المقبل بعد وصوله إلى القاهره وتوقيع عقد مع النادى لمدة موسم ونصف ومعه ثلاث مساعدين مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى ومدرب أحمال وسيحصل المدير الفني على ٦٥ ألف دولار شهريا بالإضافة إلى رواتب مساعديه

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الاثنين الماضى قادمه من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.