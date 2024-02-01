القصير: تم التعامل مع أسراب الجراد التي تم رصدها على الحدود الجنوبية

خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود فرق الوزارة في المسح والرصد والاستكشاف على طول الحدود، والجاهزية للتعامل الفوري في حالة ظهور أي أسراب جراد.

التعامل مع الجراد

وأكد وزير الزراعة، على التعامل مع أسراب الجراد التي تم رصدها على الحدود الجنوبية.

يذكر أنه اجتاحت أسراب الجراد الضخمة مدن حلايب وشلاتين وأبورماد في محافظة البحر الأحمر قادمة من السودان، وغطت أسراب الجراد مساحات واسعة تصل إلى عشرات الكيلومترات، وتسببت في أضرار بالغة بالأشجار والزراعات الجبلية.

وأكدت وزارة الزراعة أن الجراد آفة طبيعية ولا تستوطن مصر، وأنها تُكافح أسراب الجراد على الحدود، مشددة على عدم وجود خطر على المحاصيل الزراعية، وأنها تنسق مع منظمات دولية لمكافحة الجراد.



يُؤكد خبراء أن انتشار الجراد طبيعي في فصل الشتاء، وأن هذا الموسم يشهد تكاثرًا متزايدًا بسبب هطول الأمطار المبكرة.