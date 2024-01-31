الزراعة تعلن عن تخفيضات هائلة على اللحوم في منافذها.. والبلدي بـ230 جنيها للكيلو

أعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمسؤول عن منافذ البيع التابعة للوزارة، أن اللحوم تباع في هذه المنافذ بأسعار أقل من السوق، حيث يبلغ سعر اللحوم البلدي 230 جنيهًا فقط للكيلو، بعد تخفيضات بنسبة 42% عن السوق.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن المنافذ تقدم جميع المنتجات مثل اللحوم والدواجن ومشتقاتهما بدون وسطاء، مما يجعلها أرخص من الأسواق.

وذكر سعيد صالح أن المنافذ توفر جميع السلع مثل الأرز والمكرونة والزيت والسكر والعسل وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 30% عن سعر السوق.

الاستعداد لشهر رمضان

وتحدث مستشار وزير الزراعة عن استعدادات الوزارة لشهر رمضان الكريم، قائلا إن الزراعة ستطلق قريبا معرض خير مزارعنا لأهالينا بتخفيضات كبيرة.

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن المعرض سيشمل جميع السلع التي يحتاجها المواطن من لحوم ودواجن وغيرها، بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم مثل الياميش والتمور، وذلك لمواجهة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار مستشار وزير الزراعة والمسؤول عن منافذ البيع التابعة للوزارة، إلى أن الوزارة ستزيد من كميات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع في المنافذ تمهيدا لشهر رمضان واستجابة للطلب.