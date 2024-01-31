عاجل
عاجل.. حدث أمني جديد في البحر الأحمر
الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تعلن عن تخفيضات هائلة على اللحوم في منافذها.. والبلدي بـ230 جنيها للكيلو

سعيد صالح مستشار
سعيد صالح مستشار وزير الزراعة

أعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمسؤول عن منافذ البيع التابعة للوزارة، أن اللحوم تباع في هذه المنافذ بأسعار أقل من السوق، حيث يبلغ سعر اللحوم البلدي 230 جنيهًا فقط للكيلو، بعد تخفيضات بنسبة 42% عن السوق.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن المنافذ تقدم جميع المنتجات مثل اللحوم والدواجن ومشتقاتهما بدون وسطاء، مما يجعلها أرخص من الأسواق.

وذكر سعيد صالح أن المنافذ توفر جميع السلع مثل الأرز والمكرونة والزيت والسكر والعسل وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 30% عن سعر السوق.

الاستعداد لشهر رمضان
وتحدث مستشار وزير الزراعة عن استعدادات الوزارة لشهر رمضان الكريم، قائلا إن الزراعة ستطلق قريبا معرض خير مزارعنا لأهالينا بتخفيضات كبيرة.

txt

الزراعة: إعطاء أكثر من 6.7 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن المعرض سيشمل جميع السلع التي يحتاجها المواطن من لحوم ودواجن وغيرها، بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم مثل الياميش والتمور، وذلك لمواجهة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطنين.

txt

الزراعة تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة وتصدر 7 ملايين طن

وأشار مستشار وزير الزراعة والمسؤول عن منافذ البيع التابعة للوزارة، إلى أن الوزارة ستزيد من كميات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع في المنافذ تمهيدا لشهر رمضان واستجابة للطلب.

مواد متعلقة

الزراعة تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة وتصدر 7 ملايين طن

انفوجراف.. أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري من ٢٣ وحتى ٢٩ يناير

بالانفوجراف.. ننشر أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

الجريدة الورقية