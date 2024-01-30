الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الزراعة تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة وتصدر 7 ملايين طن

تحتل مصر مكانة متقدمة
تحتل مصر مكانة متقدمة في تصدير فاكهة البرتقال

قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الإنتاج الزراعي يُساهم بـ18% في الصادرات المصرية.


وشدد خلال حواره ببرنامج أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، على أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من جميع الخضار والفاكهة والفائض يتم تصديره للخارج.

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وذكر أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من الأرز والذرة الرفيعة، والألبان الطازجة و90% من الأسماك، وكذلك السكر، وهناك اكتفاء ذاتي من جميع الخضر والفاكهة والفائض، بجانب فائض يتجاوز 7 مليون طن يتم تصديره للخارج.


ولفت إلى أن وزارة الزراعة تسير على عدة محاور لزيادة التنافس أولها فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

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