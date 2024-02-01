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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهمين بإتلاف كابلات شركات المحمول

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامهم بسرقة وإتلاف كابلات خاصة بإحدى شركات المحمول بدائرة مركز كفر صقر.

تعود أحداث القضية رقم 15405 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 2103 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة كلًا من: «إسلام. ح. أ» 22 عامًا، عامل، و«صبحي. ال. ع» 23 عامًا، عامل، و«محمد. أ. ال» 23 عامًا، سائق، و«جمال. أ. م» 21 عامًا، سائق، والمقيمين جميعًا بدائرة مركز كفر صقر، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة وإتلاف كابلات خاصة بإحدى شركات المحمول بدائرة المركز.

وتبين من التحريات وأقوال أحد الشهود ويدعي «السيد. م»، عامل ومقيم بدائرة مركز أبوكبير، أنه ورد إليه اتصال مفاده وجود خلل وعطل بالمحطة التابعة لإحدى شركات المحمول، وحال وصوله أبصر المتهم الثالث مستقلًا دراجة نارية واصطدم به، وقام باقي المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات وكذا إتلاف باب الكابينة «كابل باور»، وسرقة كابلات خاصة بالشركة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين سرقوا كابلات اتصالات مملوكة لإحدى شركات المحمول، وأتلفوا جزءًا منها ما أدى لانقطاع الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وكذا عطلوا خطوطًا تليفونية معدة لمنفعة عمومية وأتلفوا شيئًا من آلاتها، وتسببوا عمدًا في انقطاع الاتصالات وذلك بقطع الكابلات الموصلة للخدمة، وإحراز سلاح ناري وذخيرة، وأدوات عبارة عن «مقص حديدي، ومفك، وبنسة حديدية»، عقب تقنين الإجراءات، وتنفيذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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