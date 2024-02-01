التأمل يسبب الاكتئاب.. علماء يكتشفون مفاجئة

كشف خبراء أمريكيون عن الجانب المظلم للتأمل، ويحذرون من أن الممارسة النفسية يمكن أن تسبب نوبات قلق حيث يركز الناس على مخاوفهم وندمهم.

في السنوات الأخيرة، أثبتت الدراسات العلمية تلو الأخرى فوائد التأمل على صحة الإنسان العقلية والجسدية، الآن اتضح أن هذه الممارسة لها جوانبها السلبية أيضًا، ورغم أن العلماء أظهروا أن التأمل يقلل الالتهاب وخطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقوية جهاز المناعة، إلا أن باحثين من جامعة براون في الولايات المتحدة يؤكدون أن التأمل يمكن أن يكون له في بعض الأحيان تأثير سلبي على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الصدمات النفسية.

ولهذا السبب يجب على المتخصصين الذين يساعدون الأشخاص على ممارسة التأمل أن يسألوا طلابهم بالتفصيل عن الماضي حتى لا يؤدي التركيز على مخاوفهم وندمهم إلى اضطراب القلق.

أظهرت الملاحظات أنه بعد التأمل، شهد عدد من الأشخاص هجمات القلق وحتى الذعر، حيث تم إحياء الذكريات غير السارة المرتبطة بصدمة نفسية شديدة في أذهانهم، ويؤكد الباحثون أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على كيفية استجابة الشخص للتأمل، بما في ذلك مدى قوة نظام الدعم الذي يتمتع به، وعلى سبيل المثال، يتفاعل الأشخاص من العائلات التي تم فيها ممارسة العنف بشكل سلبي للغاية مع التأمل، كما تظهر الممارسة.

إن وجود مشاكل عقلية ونفسية حادة ليس عامل الخطر الوحيد للتأمل. كما أن قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية لها أهمية كبيرة أيضًا، وإذا تم انتهاكه، وهو نتيجة للتوتر، فإن التأمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة.