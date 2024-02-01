أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق المحلية
يشهد سعر الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار التجزئة، ارتفاعًا، لليوم الثالث على التوالي، وارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 570 جنيها للطن وفقا لتحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وعلى الجانب الآخر سجلت أسعار الأسمنت ثباتا ملحوظا اليوم.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات اللازمة حيال أسعار السلع بشكل عام، لا سيما أسعار مواد البناء للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم
|المنتج
|الأسعار
|حديد عز
|55,280 جنيه
|حديد بشاى
|42,900 جنيه
|حديد السويس للصلب
|55,200 جنيه
|حديد العلا
|51,000 جنيه
|حديد الكومى
|48,000 جنيه
|حديد المراكبى
|48,300 جنيه
|حديد العشري
|48,500 جنيه
|حديد الجيوشي
|50,000 جنيه
|حديد مصر ستيل
|50,000 جنيه
|حديد الجارحي
|53,250 جنيه
|حديد المصريين
|44,500 جنيه
أسمنت المعلم 2,090 جنيه
اسمنت السهم 2,060 جنيه
أسمنت الفهد 2,020 جنيه
أسمنت وادي النيل 2,100 جنيه
العسكري بني سويف 2,060 جنيه
أسمنت المسلح 2,130 جنيه
جنوب الوادي 2,020 جنيه
أسمنت المخصوص 2,130 جنيه
أسمنت السويس 2,140 جنيه
أسمنت السويدي 2,300 جنيه
أسمنت العسكري 2,000 جنيه
أسمنت النصر 2,090 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 2,080 جنيه
أسمنت حلوان 2,130 جنيه
أسمنت المنيا 2,060 جنيه
أسمنت المهندس 2,250 جنيه
أسمنت تايتان 2,060 جنيه
أسمنت المصري 2,060 جنيه
أسمنت الممتاز 2,160 جنيه
أسمنت التعمير 2,150 جنيه
أسمنت الصعيد 2,250 جنيه
أسمنت أسيوط 2,250 جنيه
أسمنت المصريين 2,200 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه
أسمنت البرج 2,350 جنيه
أسمنت الماكس 2,260 جنيه
أسمنت النهضة 2,400 جنيه
أسمنت أسوان 2,250 جنيه
أسمنت السد العالي 2,200 جنيه
أسمنت قنا 2,400 جنيه