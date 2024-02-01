أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق المحلية

يشهد سعر الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار التجزئة، ارتفاعًا، لليوم الثالث على التوالي، وارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 570 جنيها للطن وفقا لتحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وعلى الجانب الآخر سجلت أسعار الأسمنت ثباتا ملحوظا اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات اللازمة حيال أسعار السلع بشكل عام، لا سيما أسعار مواد البناء للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم

المنتج الأسعار حديد عز 55,280 جنيه حديد بشاى 42,900 جنيه حديد السويس للصلب 55,200 جنيه حديد العلا 51,000 جنيه حديد الكومى 48,000 جنيه حديد المراكبى 48,300 جنيه حديد العشري 48,500 جنيه حديد الجيوشي 50,000 جنيه حديد مصر ستيل 50,000 جنيه حديد الجارحي 53,250 جنيه حديد المصريين 44,500 جنيه

أسمنت المعلم 2,090 جنيه

اسمنت السهم 2,060 جنيه

أسمنت الفهد 2,020 جنيه

أسمنت وادي النيل 2,100 جنيه

العسكري بني سويف 2,060 جنيه

أسمنت المسلح 2,130 جنيه

جنوب الوادي 2,020 جنيه

أسمنت المخصوص 2,130 جنيه

أسمنت السويس 2,140 جنيه

أسمنت السويدي 2,300 جنيه

أسمنت العسكري 2,000 جنيه

أسمنت النصر 2,090 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 2,080 جنيه

أسمنت حلوان 2,130 جنيه

أسمنت المنيا 2,060 جنيه

أسمنت المهندس 2,250 جنيه

أسمنت تايتان 2,060 جنيه

أسمنت المصري 2,060 جنيه

أسمنت الممتاز 2,160 جنيه

أسمنت التعمير 2,150 جنيه

أسمنت الصعيد 2,250 جنيه

أسمنت أسيوط 2,250 جنيه

أسمنت المصريين 2,200 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه

أسمنت البرج 2,350 جنيه

أسمنت الماكس 2,260 جنيه

أسمنت النهضة 2,400 جنيه

أسمنت أسوان 2,250 جنيه

أسمنت السد العالي 2,200 جنيه

أسمنت قنا 2,400 جنيه