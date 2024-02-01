الأونروا: قرار تعليق الدعم أشبه بالضربة القاضية (فيديو)

قال كاظم أبو خلف، المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن الوضع في قطاع غزة منذ أشهر يتجه من شيء إلى أسوأ لدرجة أنه لم يعرف أحد إلى أي حد من السوء يمكن أن يصبح عليه الوضع في القطاع، فالمزيد من الناس يرحلون نحو مدينة رفح يتجاوز عدد سكانها الآن أكثر من مليون إنسان، فالعمل الحربي يتكثف في خان يونس ودير البلح وحتى في كل أنحاء قطاع غزة.

وأضاف "أبو خلف"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك المزيد من أوامر الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي لمنطقة مساحتها 12.4 كيلومترا مربعا، وفي الوضع الطبيعي كان يسكن هذه المنطقة أكثر من 200 ألف شخص، ثم يضاف إليهم عدد آخر من النازحين.

المساعدات الإنسانية لا تدخل بالسرعة المطلوبة

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية لا تدخل بالسرعة المطلوبة ولا ندخل بالشكل الكافي، حيث تدخل بمعدل 86 شاحنة في اليوم منذ أن بدأت المساعدات تدخل إلى قطاع غزة، وهذه أقل من نقطة في بحر إذا ما قورنت بعدد ما كان يدخل قبل 7 أكتوبر بواقع 500 و600 شاحنة يوميا.

قرار تعليق دعم الأونروا متسرع

وأكد أن قرار تعليق دعم الأونروا متسرع من قبل الدول المانحة، وهذا يؤثر على "الأونروا" كثيرا، وتعد ضربة قاضية، حيث أعطت هذه الدول للوكالة 480 مليون دولار في 2023، وكانت الوكالة تتوقع أن يصل الدعم في الربع الأول والثاني من هذا العام إلى 213 مليون دولار.