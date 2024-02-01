الدواجن ب92 جنيهًا.. ارتفاع أسعار اللحوم اليوم الخميس بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق الأول من فبراير، استمرار موجة ارتفاع الأسعار بعد زيادة أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضي.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء بين 340 إلى 375 جنيها بينما بلغ سعر الكيلو من الماعز 380 جنيها، مع عدم إلتزام الجزارين والتجار بأسعار موحدة للبيع.

ارتفاع أسعار الطيور وكيلو البانية ب190 جنيهًا في الفيوم

وفي أسواق الطيور بلغ سعر كيلو الرومي 125 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 120 جنيها والبط المولار بمبلغ 110جنيهات والبط البيور والفرنساوي 105 جنيهات، بينما وصل سعر البانية إلى 190 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيهات وبدون العظم بمبلغ 100جنيه وأوراك بالعظم بمبلغ 90 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 100 جنيه والهياكل 50 جنيها والأجنحة 65 جنيها، وكيلو الكبدة الصافي 120 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب125 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة، كما تم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 92 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 83 جنيها والساسو 110 جنيهات، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 125 جنيها.

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضي تسبب في زيادة العرض عن الطلب، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، ومع ارتفاع أسعار الأعلاف بدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسبوع الماضي بحوالي 30% مما تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيضاء وكل أنواع الطيور تلقائيا، بحوالي 30 جنيها في الكيلو الواحد مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 50 جنيها في الكيلو، بعد ارتفاع أسعار اللحوم القائم في الأسواق إلى 180 جنيها للكيلو في أسواق بيع الماشية.