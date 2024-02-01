أطباء بلا حدود: الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية (شاهد)

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن منظمة أطباء بلا حدود أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية.

مجلس الأمن

يذكر أن السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة،قال أمس إن أعضاء الدول في مجلس الأمن تحدثوا إما بشكل مباشر وواضح بضرورة وقف الجريمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني أو تكلموا عن ضرورة وقفها بطرق ملتوية وإيحائية، بمعنى أنهم يستعملون الطرق الملتوية والإزدواجية في المعايير، وذلك بعد 120 يوما من هذا العدوان دون أن يكون عندهم الحسم والشجاعة إلى أن يقولوا كفى بأن يتوقف هذا العدوان.

وأضاف "منصور"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أعضاء المجلس ذهبوا لعقد اجتماع مغلق تم مناقشة الموضوع بشكل مقتصر، والأشقاء في الجزائر نيابة عن المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز سيبدأون المفاوضات بشأن الخروج بمشروع قرار يتم التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة.

وقف إطلاق النار

وأوضح أن جوهر هذا المشروع هو النص بشكل واضح بوقف إطلاق النار، وإذا سمحت الدول التي تحمي إسرائيل بعدم السماح لمجلس الأمن أن ينص على قرار واضح بوقف العدوان إذا وصلت إلى قناعة بأنه كفى ويجب أن يتوقف هذا العدوان تستطيع أن تستعمل وسائلها في إقناع أو الضغط على إسرائيل لتستجيب وتوقف عدوانها.