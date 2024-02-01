الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تلاشي آمال خفض الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 1فبراير2024، فيما استوعب المستثمرون مجموعة من التقارير المحبطة عن الأرباح، في حين تأثرت المعنويات بإشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن خفض أسعار الفائدة مبكرا غير مرجح.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش.

وشهدت البنوك أكبر هبوط إذ بلغ 1.4 بالمئة، بقيادة تراجع سهم بنك بي.إن.بي باريبا بنسبة 7.7 بالمئة بعدما لم يحقق البنك الفرنسي الأرباح الفصلية المتوقعة.

كما دفع البنك المؤشر كاك 40 الفرنسي للتراجع 0.6 بالمئة.

وكان سهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية من بين الأسهم الخاسرة أيضا وهبط 7.7 بالمئة، إذ جاءت توقعات الشركة لعام 2024 دون التقديرات.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، ورجح عدم خفض الفائدة في مارس مما بدد الآمال بالأسواق لخفض مبكر.