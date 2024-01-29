البورصة تواصل الصعود وتربح 21.5 مليار جنيه بختام التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع تسجيل مستوياتها التاريخية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 21.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.070.2 تريليون جنيه، لتسجل بذلك أعلى قيمة سوقية .

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 29227 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى6795 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 9636 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2.1 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات7.1 مليار جنيه.