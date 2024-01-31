الأسهم الأوروبية: القطاع المالي يرفع أسهم أوروبا وسهم نوفو نورديسك عند أعلى مستوياته

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الأربعاء، في صعود للجلسة السادسة على التوالي بدعم من أسهم القطاع المالي، في حين يترقب المتعاملون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

الأسهم الأوروبية

وبحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية 0.2%.



وارتفع مؤشر قطاع الخدمات المالية الأسهم الأوروبية 0.5%، مدعوما بزيادة 1.7% لسهم بنك سانتاندير الإسباني، الذي سجل أرباحا غير مسبوقة وتجاوزت التوقعات في الربع الأخير من 2023.



ويتركز اهتمام المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش لاستقاء مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

الأسهم الأوروبية

ومن بين الأسهم الأكبر تحركا على المؤشر، ارتفع سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك 7.1%، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن توقعت الشركة الأكثر قيمة في أوروبا تحقيق مبيعات في خانة العشرات ونمو أرباح التشغيل لعام آخر بدعم رواج عقارها لإنقاص الوزن ويجوفي.

لكن سهم إتش أند إم في الأسهم الأوروبية نزل 8.9% ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن سجلت شركة بيع الأزياء بالتجزئة السويدية انخفاضا في هامش الربح في الربع الرابع، بينما قرر رئيسها التنفيذي الاستقالة من منصبه.