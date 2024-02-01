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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصر تطرح رؤيتها لتعزيز الروابط بين "البريكس" والقارة الأفريقية (فيديو)

البريكس
البريكس

قالت الإعلامية أميمة تمام، إن مصر دعت خلال اجتماعات "بريكس" إلى تعزيز  التعاون والتنسيق بين دول التجمع بما في ذلك دعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ودفع الجهود لتمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس زيادة وزنها الاقتصادي.

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وزيرة التخطيط تؤكد تطلع مصر إلى تعميق التعاون مع دول "البريكس"

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في أول لقاء مع رئيس بنك التنمية.. السعيد: مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول "البريكس"

مصر تشارك للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس 

وأشارت خلال تقديم برنامجها على قناة “القاهرة الإخبارية” إلى أن مصر تشارك للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو كامل اعتبارا من شهر يناير هذا العام.

مصر طرحت رؤيتها إلى تعزيز الروابط بين "البريكس" والقارة الأفريقية 

وأوضحت أن مصر قد طرحت رؤيتها إلى تعزيز الروابط بين "البريكس" والقارة الأفريقية وإنشاء صلات مؤسسية بين الهيئات المعنية بالاستثمار بدول التجمع والعمل على تطوير نظم المدفوعات بين دول البريكس مع العملات الوطنية.

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