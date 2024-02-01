النصر ضد إنتر ميامي.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

نرصد لكم متابعي بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير 2024 و القنوات الناقلة لها، حيث تقام اليوم عدة مواجهات على مستوى الدوريات الأوروبية وكأس الرابطة المصرية وبعض اللقاءات الودية.

النصر السعودي ضد إنتر ميامي :

يستعد فريق النصر السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد إنتر ميامي مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات بطولة كأس موسم الرياض الودية المقامة في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة النصر ضد إنتر ميامي عبر قنوات SSC5 HD بصوت المعلق فهد العتيبي، قنوات KSA Sports 1 HD و Kuwait Sports HD و MBC بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، و beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد وولفرهامبتون مساء اليوم الخميس على ملعب مولينيو، في إطار منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق عامر الخوذيري.

ريال مدريد ضد خيتافي

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على خيتافي مساء اليوم الخميس على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز لحساب الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر شاشة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.