وكيله: الأهلي تلقى عرضاً قطرياً لمحمد عبد المنعم

قال حسام حمدي وكيل محمد عبد المنعم أن النادي الأهلي تلقى عرض من فريق قطر القطري للتعاقد مع محمد عبد المنعم منذ اسبوع ماشي قيمته ٢ ونص مليون دولار وقابل للزيادة وننتظر رد مسؤولي النادي الأهلي خلال الأيام القادمة خاصة وان القيد في قطر يغلق يوم ٥ فبراير القادم .

أضاف وكيله في مداخله مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش: " محمد عبد المنعم من أفضل مدافع في إفريقيا واللاعب لديه رغبة قوية في تجربة الإحتراف سواء في الخليج أو أوروبا، وشدد على ان هناك اهتمام من أندية أوروبية بعبد المنعم لكن لم تصل أي عروض رسمية وننتظر رد الأهلي ومعرفة طلباته المادية ونتمنى الوصول لحل ".

وأشار " هناك محادثات مع اللاعب من قبل مسؤولي الأهلي لتمديد عقده ولكن تم تأجيلها لم بعد بطولة أمم إفريقيا ولم يحدث تواصل جديد ".