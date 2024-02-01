الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حاتم سكر باكيًا: لست قادرًا على استيعاب رحيلي عن الزمالك

حاتم سكر
حاتم سكر

وجه حاتم سكر لاعب نادي الزمالك السابق رسالة إلى جماهير ناديه بعد رحيله خلال انتقالات يناير الحالية وإنضمامه للإسماعيلي.

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الإسماعيلي يتعاقد مع حاتم سكر بطلب من ايهاب جلال

وقال حاتم سكر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اشكر جماهير نادي الزمالك التي ساعدتني ودعمتني خلال فترة وجودي". 

وتابع "رحيلي عن الزمالك صعب للغاية، لست قادرًا على استيعاب هذا القرار حتى الآن". 

واضاف "مضيت 14 عامًا داخل النادي، تعودت على الأجواء داخل النادي والأمر صعب للغاية، الزمالك هو بيتي وهو من صنع اسمي وله الفضل عليا بعد ربنا".

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