حاتم سكر باكيًا: لست قادرًا على استيعاب رحيلي عن الزمالك

وجه حاتم سكر لاعب نادي الزمالك السابق رسالة إلى جماهير ناديه بعد رحيله خلال انتقالات يناير الحالية وإنضمامه للإسماعيلي.

وقال حاتم سكر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اشكر جماهير نادي الزمالك التي ساعدتني ودعمتني خلال فترة وجودي".

وتابع "رحيلي عن الزمالك صعب للغاية، لست قادرًا على استيعاب هذا القرار حتى الآن".

واضاف "مضيت 14 عامًا داخل النادي، تعودت على الأجواء داخل النادي والأمر صعب للغاية، الزمالك هو بيتي وهو من صنع اسمي وله الفضل عليا بعد ربنا".