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الخميس 01 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أوساسونا

برشلونة
برشلونة

نرصد لكم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز فريق برشلونة على نظيره أوساسونا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل فيتور روكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

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برشلونة يتخطى عقبة أوساسونا بهدف في الدوري الإسباني

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تشافي يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: 

حارس المرمى: بينيا

الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - كانسيلو

الوسط: جوندوجان - دي يونج - بيدري

الهجوم : لامين يامال - ليفاندوفسكي - فيران توريس

بهذا الانتصار يرفع فريق برشلونة رصيده إلى النقطة 47 ليبقى في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، بينما يبقى أوساسونا في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني حاليًا :

1 – جيرونا .. 55 نقطة

2 – ريال مدريد .. 54 نقطة

3 – برشلونة .. 47 نقطة

4 – أتلتيكو مدريد .. 44 نقطة

5 – أتلتيك بيلباو .. 42

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