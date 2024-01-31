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الأربعاء 31 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يتخطى عقبة أوساسونا بهدف في الدوري الإسباني

فريق برشلونة
فريق برشلونة

حقق فريق برشلونة الفوز بهدف دون رد على أوساسونا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل فيتور روكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

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تشافي يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني

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تشافي يهاجم الصحافة الإسبانية: "عندما أقول أن برشلونة قيد الإنشاء تقتلونني"

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: 

حارس المرمى: بينيا

الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - كانسيلو

الوسط: جوندوجان- دي يونج - بيدري

الهجوم: لامين يامال- ليفاندوفسكي - فيران توريس

بهذا الانتصار يرفع فريق برشلونة رصيده إلى النقطة 47 ليبقى في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، بينما يبقى أوساسونا في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

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