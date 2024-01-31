تشافي يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني

كشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عم التشكيل الرسمي الذي سيخوض به اللقاء المرتقب أمام نظيره أوساسونا، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري.

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

حراسة المرمى: بينيا

الدفاع: كوندي -أراوخو -كوبارسي -كانسيلو

الوسط: جوندوجان- دي يونج - بيدري

الهجوم : لامين يامال- ليفاندوفسكي - فيران توريس



ويدخل برشلونة المباراة، بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها يوم السبت الماضي ضد فياريال (5-2) لحساب مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.



ويبتعد برشلونة بفارق 11 نقطة عن جيرونا المتصدر، بالإضافة لفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، حيث يحتل الفريق الكتالوني حاليا الترتيب الثالث بلائحة الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة.