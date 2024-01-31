محمد علي أحمد: المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة

أكد رائد الأعمال محمد علي أحمد الشهير بـ"محمد عثمان"، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضا تجربته في هذا المجال والتي بدأت بتدشين إحدى المشروعات الصغيرة، حيث حقق نجاحا كبيرا ثم بدأ في الانتشار مستندا إلى استراتيجية محددة في إدارة مشروعه وغيره من المشروعات.

وقدم محمد علي أحمد، عدد من النصائح للمقبلين على مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه قبل البدء في أي مشروع، يجب أن تقوم بإعداد خطة عمل مفصلة تحدد الأهداف والاستراتيجيات والخطوات الضرورية لتحقيق نجاح المشروع.

وتابع: "قم بدراسة السوق المستهدفة وتحليل المنافسة المحتملة، وافهم احتياجات العملاء واستكشف الفرص المتاحة لكسب حصة من السوق".

وواصل رائد الأعمال نصائحه: "قد يكون التمويل أمرًا صعبًا في بداية المشروع، لذا يجب أن تبحث عن وسائل تمويل مختلفة مثل القروض البنكية، والمستثمرين، والشراكات التجارية".

كما أكد محمد عثمان، على ضرورة اختيار فريق عمل محترف ومتحمس يمتلك المهارات المطلوبة لتحقيق أهداف المشروع، ويجب أن يكون لديك فريق يشارك رؤيتك ويعمل بتعاون لتحقيق النجاح.