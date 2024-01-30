تشافي يهاجم الصحافة الإسبانية: "عندما أقول أن برشلونة قيد الإنشاء تقتلونني"

علق تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، على عودة اللاعبين المصابين للبلوجرانا خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن يلتقي برشلونة بنظيره أوساسونا، في الجولة العشرون من عمر الليجا الإسبانية، حيث سيستضيفها ملعب "مونتجويك"، في الثامنة من مساء غداً الأربعاء.

وتحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، حيث قال: "حارسنا تير شتيجين سيكون جاهزًا لمباراة غرناطة، بينما اينيجيو مارتينيز سيكون جاهزاً لمواجهة ألافيس".

وتابع: "عند قولي بإن برشلونة قيد الإنشاء تقتلوني، عندما أقول إن فريقنا ليس البارسا 2010 أيضا انتقادات".

واختتم تشافي تصريحاته: "لم يتم حتى تقييم الفوز بالدوري، ولا حتى إظهار المواهب الشابة، ولا بأي شيء".

الجدير بالذكر أن برشلونة يأتي في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، فيما يأتي أوساسونا في المركز ال 12، برصيد 26 نقطة.