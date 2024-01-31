ترقب قرار "الفيدرالي" الأميركي اليوم وسط توقعات بتثبيت الفائدة

تترقب الأسواق، اليوم الأربعاء، صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عند 5.25% إلى 5.50%. ليستمر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الرابع على التوالي، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه قد يتجنب إعطاء أي إشارة حول التخفيض على المدى القريب.

الاحتياطي الفيدرالي

وبدأ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء ويمتد ليومين، فيما سينصب التركيز على تصريحات محافظ الفيدرالي جيروم باول حول مسار الساسية النقدية.

ويتوقع سيتي غروب وبنك أوف أميركا حذف مصطلح "تعزيز إضافي للسياسة النقدية" الوارد في جميع بيانات الفيدرالي منذ مارس 2023.

وفاجأ المركزي الأميركي الأسواق في ديسمبر بالميل إلى بدء تيسير نقدي وتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، مما دفع المتعاملين إلى توقع بدء خفض أسعار الفائدة وبنسبة كبيرة في مارس.

الاحتياطي الفيدرالي

الاحتياطي الفيدرالي

لكن منذ ذلك الحين، دفعت بيانات اقتصادية قوية ومقاومة من مسؤولي المركزي المتعاملين إلى تعديل توقعاتهم. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 48% خفض أسعار الفائدة في مارس بعد أن كانت تتوقع ذلك بنسبة 86% في نهاية ديسمبر .

كما سيراقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية بما في ذلك البطالة الأميركية وتقرير التوظيف بما سيساعد على قياس قوة سوق العمل.

ومن الناحية الجيوسياسية، يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من المخاطر المتزايدة بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية.