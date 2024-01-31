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الأربعاء 31 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ترقب قرار "الفيدرالي" الأميركي اليوم وسط توقعات بتثبيت الفائدة

بنك الاحتياطي الفيدرالي
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

تترقب الأسواق، اليوم الأربعاء، صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها عند 5.25% إلى 5.50%. ليستمر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الرابع على التوالي، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه قد يتجنب إعطاء أي إشارة حول التخفيض على المدى القريب.

 

الاحتياطي الفيدرالي

 

وبدأ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء ويمتد ليومين، فيما سينصب التركيز على تصريحات محافظ الفيدرالي جيروم باول حول مسار الساسية النقدية.

 

ويتوقع سيتي غروب وبنك أوف أميركا حذف مصطلح "تعزيز إضافي للسياسة النقدية" الوارد في جميع بيانات الفيدرالي منذ مارس 2023. 

 

وفاجأ المركزي الأميركي الأسواق في ديسمبر  بالميل إلى بدء تيسير نقدي وتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، مما دفع المتعاملين إلى توقع بدء خفض أسعار الفائدة وبنسبة كبيرة في مارس.

 

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ارتفاع الأسهم العالمية تزامناً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة

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بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ويرحب بتباطؤ التضخم

 

الاحتياطي الفيدرالي

 

الاحتياطي الفيدرالي

 

لكن منذ ذلك الحين، دفعت بيانات اقتصادية قوية ومقاومة من مسؤولي المركزي المتعاملين إلى تعديل توقعاتهم. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 48% خفض أسعار الفائدة في مارس بعد أن كانت تتوقع ذلك بنسبة 86% في نهاية ديسمبر .

 

كما سيراقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية بما في ذلك البطالة الأميركية وتقرير التوظيف بما سيساعد على قياس قوة سوق العمل.

 

ومن الناحية الجيوسياسية، يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من المخاطر المتزايدة بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية.

 

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