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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ويرحب بتباطؤ التضخم

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وهو آخر قرار للبنك المركزي الأمريكي هذا العام بعد سلسلة رفع شديدة لأسعار الفائدة وضعتها عند أعلى مستوى في 22 عاما.

 البنك الفيدرالي الأمريكي

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان على موقعه الإلكتروني اطلع عليه القاهرة 24، إن لجنة السوق المفتوح في البنك تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل، ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5-1/4 إلى 5-1/2 في المائة، وستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وأثارها على السياسة النقدية.

ويعد هذا الاجتماع، الثالث على التوالي الذي اختارت فيه لجنة السوق المفتوحة للسوق النقدي الفيدرالي الاحتفاظ بالأسعار بعد سلسلة من 11 رفعًا للأسعار بما في ذلك أربعة في عام 2023.

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قبل اجتماع الفيدرالي الامريكي.. السيناريوهات المحتملة حول أسعار الفائدة

وفي مطلع نوفمبر الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات أسعار الفائدة الأمريكية، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%.

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بدء اجتماع "الفيدرالي" الأمريكي اليوم وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

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