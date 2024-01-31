سمك التونة.. تقيك من السرطان ومفيدة للمناعة| تعرف على فوائدها

تعتبر التونة من أكثر أنواع الأسماك المفضلة لدى الكبار والصغار، فتتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها التي لا حصر لها، كما يمكن تناولها لمرضى القلب والضغط، ولا يوجد أي أعراض جانبية لها (إذا تم تناولها بكمية محددة دون الإفراط)، وأيضا يتناولها متابعي الدايت لتساعدهم على خسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد سمك التونة.





التونة

فوائد تناول سمك التونة

تقوية المناعة

تحتوي التونة على كمية كبيرة من فيتامين «C» والزنك والمنجنيز، التي تُعتبر مضادات طبيعية للأكسدة تقي الجسم من الأمراض المزمنة، كما أن السيلينيوم الموجود في التونة يعمل على تقوية جهاز المناعة.



الحفاظ على صحة العيون

تساعد التونة على الوقاية من اضطرابات العيون مثل الجفاف والضمور البقعي، كما تساعد على تقوية شبكية العين نظراً لكونها غنية بأوميجا 3.



الحفاظ على صحة القلب

تساعد المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية في سمك التونة؛ على تقليل مستويات تفاقم الكوليسترول داخل شرايين القلب ومنع انسدادها، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم

يشكل ارتفاع ضغط الدم خطراً على الصحة؛ إذ يرتبط بالإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين، ولكن التونة تساهم في خفض ضغط الدم لأنها غنية بالبوتاسيوم الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية.



الوقاية من السرطان

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية المتوافرة في التونة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهاب في الجسم؛ ما يساعد على الوقاية من بعض أنواع الأمراض السرطانية المرتبطة بالالتهابات المزمنة.

فقدان الوزن

تُعتبر التونة من الأطعمة الصحية قليلة الدهن؛ إذ تحتوي على نسبة عالية من البروتين كما أنها قليلة السعرات الحرارية، لذا فتناولها يساعد على كبح الشهية وتعزيز قوة العضلات، وبالتالي تساعد على خسارة الوزن.

التخفيف من أعراض الاكتئاب

يساعد تناول سمك التونة في التخفيف من حدة أعراض الاكتئاب، كما تشير الأبحاث إلى أن التونة مفيدة لصحة المرأة العقلية وتقي من الإصابة بالاكتئاب.