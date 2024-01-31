مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سيسجل رقمًا قياسيًا

سجل إجمالي الطلب على الذهب مستوى قياسيا العام الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع مرة أخرى في عام 2024 مع تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة، مما قد يساعد الأسعار، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

الذهب



وارتفع الاستهلاك الإجمالي بنحو 3% ليصل إلى 4899 طناً العام الماضي، مدعوماً بالطلب القوي في السوق المبهمة خارج البورصة، وكذلك من الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي للعام بأكمله. وهذا هو أعلى رقم إجمالي في البيانات يعود إلى عام 2010.

أسعار الذهب العالمية

الذهب



وقال بي آر سوماسوندارام، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجلس في الهند، إن هذا الانتعاش مدعوم بزيادة الدخل مع نمو الاقتصاد. وأضاف أن المبيعات ظلت ثابتة في السنوات القليلة الماضية على الرغم من القفزة الهائلة في الأسعار.



وفي الصين، من المرجح أن يظل الطلب على المجوهرات الذهبية مستقراً، حيث يسعى المستهلكون إلى الحفاظ على القيمة في أصول الملاذ الآمن في مواجهة ضعف العملة والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة بشكل متزايد. ومع ذلك، يتوقع مجلس الذهب العالمي تباطؤ نمو البلاد - وهو السيناريو الذي قد يحد من ميزانيات الأسر لشراء السبائك والعملات المعدنية، وكذلك المجوهرات.