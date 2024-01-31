الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار السلع وحجبها عن الجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

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ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى


 

وتمكنت من ضبط (1647) قضية تموينية متنوعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

 

 فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1647) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها(61,45  طن أرز - 39,410 طن دقيق - 15,382 طن مكرونة - 30,390 طن أعلاف - 16510 عبوة زيت طعام - 43859 عبوة سجائر - 1,550 طن فول - 13 طن ردة - 3 طن أسمدة - 17,333 طن سمن - 79,319 طن سكر - 15 كرتونة شاى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 

وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من تهمة تعاطي المُخدرات في القطامية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم .ح أنه بتاريخ 15 إبريل 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

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