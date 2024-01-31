أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالك مخزن دون ترخيص لتجارة المواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون مستندات تدل على مصدرها بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 11.600 طن مكرونة و9.465 طن مسلى و9.912 طن زيت طعام جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأمن العام .. ضبط أكثر من 500 طن سلع محتكرة في المنيا

كما ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط (تاجر سلع غذائية ويمتلك عدة محلات ومخازن "له معلومات جنائية") لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية وإخفائها بمخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة المنيا بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (231,64 طن سكر حر - 67,306 طن مكرونة - 100,273 كرتونة جبن متنوعة – 53,900 طن أرز – 53,544 طن زيت – 3,500 طن دقيق – 128,12 طن سمن – 1,740 طن ألبان) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها..