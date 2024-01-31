إبراهيم الرفاعي يناقش طرق جذب الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بقصر ثقافة الفيوم

ينظم قصر ثقافة الفيوم ومديرية الشباب والرياضة وبالتنسيق مع كلية تربية رياضية جامعة الفيوم ندوة لجذب الشباب للهيئات الرياضية، يحاضر فيها المدرب الرياضي إبراهيم الرفاعي خبير واستشاري الفنون الرياضية.

وصرح المدرب إبراهيم الرفاعي أن الندوة تهدف إلى كيفية جذب الشباب والنشء لمراكز الشباب، وترغيبهم في التواجد بالمراكز لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، بتقديم الحوافز المادية والمعنوية، والنزول إلى الشوارع والمدارس المجاور في المدن أو القرى لاستقطابهم، وتسهيل عليهم عملية الانضمام، في مواجهة الافكار الهدامة ومغريات العناصر الفاسدة التي تفسد القيم والأخلاق بل وتدمر صحة الأبدان والعقول.

برنامج تدريبى

ومن جهه اخرى انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم ، والذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة حمادة روبي الديان، والتى تستمر حتى 7 فبراير القادم.

يهدف البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، إلى نشر ثقافة حقوق الانسان داخل المحافظة وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء قدرات وصقل وتنمية مهارات، عدد من المتدربين، يمثلون العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومراكز المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، وشركات المرافق، وجامعة الفيوم، المعنيين بمجال حقوق الإنسان.

ويشمل البرنامج التدريبي ، عدة محاضرات، لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "مهارات الاتصال والتواصل الفال"، وتمكين الأسر الأولي بالرعاية، والعدالة الاجتماعية فى التعليم، وحقوق الإنسان المفهوم "المصادر والأنواع وآليات الحماية" والعدالة الاجتماعية في المجتمع، وإتقان لغة الإشارة، وأساسيات التسويق، والتغيرات المناخية، ودور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، وحوكمة الجهاز الإداري بالدولة، والذكاء الاصطناعي، والعدالة الإجتماعية أسس ومبادئ، والتخطيط الاستراتيجي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمساواة والعدالة الإجتماعية، وريادة الأعمال، ومستقبل مصر والعالم في ضوء تصاعد الذكاء الإصطناعي، وحوكمة الجهاز الإداري الدولة، واستراتيجية مصر الرقمية نحو المجتمع.