الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قومى المرأة يستخرج بطاقات رقم قومي لسيدات محافظة الدقهلية بالمجان

بوابة الوفد الإلكترونية

قام المجلس القومى للمرأة باستخراج  200 بطاقة رقم قومى لسيدات  قرية سندوب محافظة الدقهلية  بالمجان بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية  ، وذلك  على مدار يومين،  بحضور كل من الدكتورة هبه الشرقاوى مدير مشروع إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجلس ، و فاتن فاروق مسؤول تنفيذ الأنشطة بالمناطق المخصصة للإسكان بديل العشوائيات بالمجلس، الدكتورة أمينة ابراهيم مقررة فرع  المجلس بمحافظة الدقهلية.

 

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أكدت  فاتن فاروق ان  اساخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان يأتي  فى إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في جهود الدولة لدعم المواطنين الذين نقلوا من الأماكن العشوائية إلى مناطق سكنية جديدة. مشيرة إلى أن المجلس حريص على تسهيل عملية استخراج تلك البطاقات بالمجان ، نظراً لأهمية بطاقة الرقم القومي في مساعدة السيدات في الحصول على  الخدمات المختلفة التى تقدمها الدولة.

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