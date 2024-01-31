محافظ الإسماعيلية:ضبط ٨٢٦ طن أرز و٢٣٣ طن سكر بأحد المخازن فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن ضبط كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بمخازن بالقنطرة غرب و القصاصين بهدف اخفاؤها و احتكارها و منع بيعها بالاسواق و ذلك خلال حملات تموينية قامت بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة من اجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وقسم شرطة المركز، بتنفيذ عدة حملات تموينية خلال يوم الأربعاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

حيث نجحت إدارة تموين القنطرة غرب بالتنسيق مع مباحث التموين و قسم شرطة القنطرة غرب، من ضبط ٨٢٦ طن أرز، ٢٣٣ طن سكر، ١٧٥٥٦ زجاجة زيت، ٥٣٧ طن دقيق، و٦٦٣ كرتونة سمن بأحد المخازن بهدف احتكارها و منع توزيعها لرفع الأسعار .

كما نجحت إدارة تموين القصاصين بالتنسيق مع مباحث التموين و قسم شرطة القصاصين،من ضبط ١.٥ طن جبنة، ٤.٥ طن زيت، ٣ طن مكرونة، ٣.٥ طن سمن، ٢ طن شاي، نصف طن أرز بمخزن مواد غذائية بهدف احتكارها أيضا.

وو في مجال الرقابة التموينية ،أسفرت الحملات عن تحرير ٤٨ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ٢ محضر للبيع بأزيد من السعر، ٤٦ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ٣ محاضر سلع مجهولة وبدون فواتير، ١١ محضرًا لعدم استخدام لافتة باللغة العربية،٣ محاضر لعدم الإعلان عن مخازن، و٢ محضر إدارة بدون ترخيص.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ١٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ٨ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدد ١٥ محضر لعدم إعطاء بون صرف للخبز، عدد ٤١ محاضر لعدم وجود لوحة بيانات التشغيل، وعدد ٣٨ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ٣ عدم وجود سجل بالمخبز، ١ محضر تصرف في الدقيق، و١ محضر تجميع دقيق.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

وأكد أحمد.منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية انة تم تكليف المهندس عبدالحميد حسين مدير إدارة الرقابة التموينية بالإسماعيلية بالمتابعة المستمرة والميدانية وعمل تقرير يومي للتأكد من السيطرة على الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات والأسواق الأسبوعية واليومية وعمل حملات متتالية فى كافة المراكز والمدن والأحياء

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨