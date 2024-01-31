الحشاشين والإمام الشافعي.. المتحدة تعيد الأعمال التاريخية للتليفزيون من جديد

تبنت المتحدة للخدمات الإعلامية عودة الشخصيات التاريخية للتليفزيون من جديد، وذلك بعد ابتعاد المنتجين عنها لسنوات طويلة بسبب تكلفتها الإنتاجية الكبيرة بالإضافة الي أنها ليست تجارية تهدف الي الربح.

البداية كانت مع مسلسل "الإمام الشافعي" الذى قدم بطولته الفنان خالد النبوى، وعرض على أغلب القنوات العربية بالتزامن مع عرضه على القنوات المصرية، في تحدٍ كسب الرهان خاصة مع تقديم خالد النبوى الدور بصورة مميزة، وهو العمل الذى سلط الضوء على الحياة فى مصر وقتها.

خالد النبوي

ويستعد النجم كريم عبد العزيز لمسلسل الحشاشين، فى رمضان 2024، حيث يجسد دور حسن الصباح، وبمجرد الإعلان عن العمل الضخم الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حاز على اهتمام كبير، خاصة أن كاتبه هو المؤلف عبد الرحيم كمال، ومخرجه بيتر ميمى.

وحرص المخرج بيتر ميمي علي تشويق جمهوره لمسلسل "الحشاشين" والذي من المقرر أن ينافس في موسم رمضان المقبل، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "متبقى 40 يوما تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

كريم عبد العزيز

وكان انتقل صناع مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، مؤخرا الى صحراء الفيوم، وذلك لتصوير المسلسل من إخراج بيتر ميمى.

وكان صور فريق العمل عدداً من مشاهد المسلسل في كازاخستان واستغرق التصوير من يقرب من 10 أيام، قطع من خلالها مخرج العمل شوطاً كبيراً في تصوير العمل بشكل كامل، ومن المقرر أن ينتقل التصوير إلى ديكورات آخرى خلال الفترة المقبلة .

حرص النجم كريم عبد العزيز على مشاركة جمهوره أول صورة لشخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين الذى يجدسها فى مسلسل "الحشاشين".

وظهر كريم عبد العزيز على ظهر حصان، مرتديًا ملابس قديمة تناسب الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

دخل النجم كريم عبد العزيز لوكيشن تصوير مسلسله الجديد “الحشاشين”، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

كريم عبد العزيز



وسافر فريق العمل دولة كازاخستان لتصوير المشاهد الخارجية بقيادة المخرج بيتر ميمى.

ويعود فريق العمل للقاهرة بعد فترة لاستكمال تصوير باقة المشاهد في الديكورات المخصصة .

كريم عبد العزيز





يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية مؤسس وزعيم طائفة الحشاشين، وتعني هذه في عدة لغات أوروبية "القتل على حين غرة" أو الغدر بالإنسان وطعنه من ظهره.

من هم طائفة الحشاشين؟



تأسست طائفة الحشاشين على يد الحسن الصباح الذي كان في بلاط السلاجقة في وقت من الأوقات وكان حقود على الوزير نظام الملك لأنه كان يعارض أفكاره المتطرفة دائما، وترك الحسن الصباح البلاط السلجوقي وأتى إلى مصر التي كانت وقتها تحت الحكم الفاطمي على يد الخليفة المستنصر بالله وأقام في مصر فترة ولكنه كان على عداء مع الوزير الذي كان نفوذه طاغيا في ذلك الوقت بدر الدين الجمالي، فكان ذلك سببا في أن يستهدفه بدر الدين، الأمر الذي جعل الحسن الصباح يفر هاربا إلى أصفهان، ولكن قبلها مر على عدد من البلاد التي تحت حكم العباسيين التي كان يدعو فيها الشباب للانضمام إلى طائفته، وبعد أن شكل قاعدة كبيرة وقويه في وسط الدول السلجوقية والعباسية أراد أن يصنع لنفسه حصنا منيعا يحميه، فاقتحم قلعة الموت في فارس وجعلها مركز البداية لاستمرار التوسع في دعوته.

مسلسل الحشاشين 2024.. قصة الطائفة المنظمة لأقوى عمليات الاغتيال على مر التاريخ



كانت قلعة الموت مليئة بالحدائق الجميلة والأشجار البديعة والطبيعة الخلابة بجانب الفتيات الجميلات فيها، وكان الحسن الصباح يقنع الفتيان بالانضمام إليه ويوهمهم بأنه يملك مفاتيح الجنة من خلالها، حيث كان يستخدم بعض الأعشاب والنباتات أو حساء يسقيهم إياه، يجعلهم ذلك يغرقون في النوم لفترة كي ينقلهم إلى الحديقة التي كانت مغلقة وكانت سرا لا يعلمها إلى بعض من خدمه، فيستيقظ الشبان ويرون أنفسهم في عالم بديع لا تشوبه شائبة وفيه كل الملذات التي يعشقونها، وفي النهاية تسقيهم الفتيات الحساء الذي يعيدهم إلى النوم ثانية ثم يخرجونهم من حديقة القلعة، فيقتنع الشباب يؤمنون إيمانا تاما بدعوة إمامهم الحسن بن الصباح، بل وينفذون أوامره مهما كانت طبيعتها، ولذلك كان مستعدين استعداد تاما لأن يغتالوا الشخصيات المهمة ويضحون بأنفسهم بعد ذلك حيث أنه من الصعب هروبهم، وأتى هذا الاستعداد من اقتناعهم بدخولهم الجنة التي أراهم شيخهم إياها.

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين.

وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

أبطال الحشاشين



مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.