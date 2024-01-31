نقيب الفلاحين يكشف أسباب وحلول ارتفاع أسعار اللحوم

حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، يقول إن اللحوم الحمراء أصبحت مرتفعة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ووصل سعر كيلو اللحم البقري إلى 400 جنيه في بعض الأماكن، وسعر رجلين من العجل يصل إلى 500 جنيه.

أسباب الإرتفاع

وأضاف ابوصدام أن هناك عدة أسباب لهذا الارتفاع، أولا، عدد الحيوانات في مصر قليل مقارنة بعدد السكان، والناس يستهلكون اللحوم كثيرا، ثانيا، اللحوم الأخرى مثل السمك والدجاج أيضا غالية، وكذلك البقوليات التي تحتوي على بروتينات، ثالثا، تربية الحيوانات تكلف كثيرا، لأنها تحتاج إلى أعلاف مستوردة ومكلفة، وتتأثر بالظروف الجوية والأمراض.

وأوضح ابوصدام أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الثروة الحيوانية، وتقدم قروضا وتحصينات للمربين، وتشجع الاستزراع السمكي والداجني، لكن هذه الجهود لا تكفي لمواجهة التحديات الكبيرة والأسعار العالية.

يقترح ابوصدام بعض الحلول للسيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم، أولا، إيقاف ذبح الحيوانات لمدة شهرين على الأقل، لزيادة المعروض، ثانيا، تنظيم سوق اللحوم ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار،ثالثا، تشجيع الناس على تنويع مصادر البروتينات وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء، وخاصة اننا اقتربنا من شهر رمضان المبارك والذي تزيد فيه استهلاك اللحوم مع استيراد سلالات حيوانيه حيه عالية التحول للحوم و استيراد كميات لحوم مجمده او مبرده تسد العجز الحالي.

حلول

كما تسهيل إجراءات استيراد المستلزمات العلفيه حاليا وتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل العلفيه مستقبلا مع زيادة دعم المستثمرين في مجال صناعة الاعلاف والعمل بجديه للاستفاده من المخلفات الزراعيه في تصنيع الاعلاف

وتوفير الادويه البيطرية والتحصينات بكميات كافيه واسعار مناسبه مع تسهيل اجراءات عمل حظائر المواشي بالإضافة الي زيادة دعم الثروه الداجنه والسمكيه والتصني الزراعي وكذا زراعة البقوليات كبدائل مهمه للتغلب علي العجز في اللحوم الحمراء.