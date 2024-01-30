عاجل
الاتحاد الافريقي يأسف عن انسحاب دول الساحل من الإيكواس ..ويناشد الزعماء بالتفاوض أنباء عن وصول البرتغالي جوميز إلى نادي الزمالك إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال
الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة: إعطاء أكثر من 6.7 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن  الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة اختتمت أعمالها بجميع محافظات الجمهورية.

مشيرا إلى أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و585 ألفًا و631 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة في 19 نوفمبر الماضي وحتى نهايتها في 15يناير الجاري.

txt

الزراعة تقدم مجموعة من التوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر

ضد مرض حمى الوادي 

كما تحصين حوالي 3 ملايين و183 ألفًا و795 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال 

وأضاف "صابر" أن الحملات القومية مستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة طوال العام هذا بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية  في القوافل البيطرية المجانية مع معاهد مركز البحوث الزراعية المعنية لعلاج مواشي صغار المربين في كل قرى ونجوع مصر.

txt

بالانفوجراف.. ننشر أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

مواد متعلقة

وزيرا "الزراعة" و"الإنتاج الحربي" يتابعان معدلات تنفيذ مشروعات التعاون المشترك

الزراعة تقدم مجموعة من التوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر

جهود وزارة الزراعة لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي

الزراعة تعالج وتفحص أكثر من 7500 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بأسيوط
الجريدة الورقية