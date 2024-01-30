الزراعة: إعطاء أكثر من 6.7 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية

أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة اختتمت أعمالها بجميع محافظات الجمهورية.

مشيرا إلى أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و585 ألفًا و631 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة في 19 نوفمبر الماضي وحتى نهايتها في 15يناير الجاري.

ضد مرض حمى الوادي

كما تحصين حوالي 3 ملايين و183 ألفًا و795 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال

وأضاف "صابر" أن الحملات القومية مستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة طوال العام هذا بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في القوافل البيطرية المجانية مع معاهد مركز البحوث الزراعية المعنية لعلاج مواشي صغار المربين في كل قرى ونجوع مصر.

يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.