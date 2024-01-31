تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع خلال يوم

تواصل أجهزة الأمن، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها، عن تنفيذ (83644) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو الآتي:

(343) حكم جناية.

(26597) حكم حبس جزئى.

(4360) حكم حبس مستأنف.

(41532) حكم غرامة.

(10812) مخالفة.