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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نيوتن غزة.. الطفل حسام العطار يضيء عتمت الخيام بأدوات بسيطة (فيديو)

نيوتن غزة.. الطفل
نيوتن غزة.. الطفل الفلسطيني حسام

نيوتن غزة.. الطفل حسام العطار، من نازحي غزة، لقب بـ نيوتن غزة، بعدما استطاع من خلال أدوات بسيطة أن يولد الطاقة ليضيء الخيام، بأبسط الإمكانيات.

قالت والدته إنه اعتاد منذ صغره أن يبتكر أشياء ويصلح الأدوات الكهربائية التالفة، إلى أن لقبه السكان بـ نيوتن غزة.

الطفل حسام في الصف التاسع هاجر من شمال غزة إلى جنوبها، قال: "طموحي أجيب جاز علشان أطور الفكرة" وأساعد كل النازحين في إضاءة عتمتهم.

وظهر في مقطع فيديو على منصة أكس نشرته فدس برس، وهو يصنع من أدوات بسيطة مروحة تولد الطاقة.

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